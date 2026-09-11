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В Волгограде при атаке БПЛА повреждены два многоквартирных дома

Два многоквартирных дома повреждены в Красноармейском районе Волгограда после налета БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в Telegram-канале. Повреждения получили дома на улице Героев Малой Земли.

На время работ оперативных служб для жителей домов открыли пункт временного размещения (ПВР) в школе № 64. В нем организованы спальные места и горячее питание. Для тех, кто не воспользовался ПВР, организовали пункты обогрева в автобусах. Сотрудники спецслужб проводят работы по уточнению повреждений и устранению последствий.

Сегодня утром о ракетной атаке в Волгоградской области сообщал губернатор региона Андрей Бочаров. По его словам, при ударах пострадали два человека. Кроме того, обломки сбитых беспилотников упали на территорию промышленного предприятия на юге Волгограда.

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