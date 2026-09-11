Двое мужчин и промпредприятие пострадали при атаке БПЛА на Волгоград

В Волгограде в результате ночной атаки БПЛА поврежден многоквартирный дом в Красноармейском районе. Пострадали двое мужчин 55 и 42 лет, сообщил глава региона Андрей Бочаров в своих соцсетях.

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Фото: ИА «Общественное мнение» Волгоград атаковали БПЛА, двое пострадали

Фото: ИА «Общественное мнение»

«Сегодня ночью в результате террористической ракетной атаки преступного киевского режима на объекты на территории Волгоградской области поврежден многоквартирный дом по улице Героев Малой Земли в Красноармейском районе Волгограда», — заявил губернатор. Также дроны попали на территорию промышленного предприятия на юге города.

В местах ЧП работают оперативные службы. Пострадавшие волгоградцы госпитализированы. Администрации города дано поручение уточнить повреждения, ликвидировать последствия и развернуть пункты временного размещения.

Режим ракетной опасности объявляли в Волгоградской области дважды — накануне в 21:34, затем в 03:45. В промежутке была объявлена угроза атаки БПЛА. В 06:33 все режимы были сняты. Аэропорт Волгограда с этого же времени работает в штатном режиме.

Марина Окорокова