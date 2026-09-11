В Уфе открыли доступ к сети 5G

В Уфе запустили гигабитную сеть 5G в диапазоне 4,9 ГГц, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития госуправления Башкирии. Сеть с пиковой скоростью до 1,5 Гбит/с стала доступна пользователям смартфонов с 5G.

5G пока работает в районе Гостиного двора. Также ПАО «МТС» будет поэтапно запускать сети на действующих частотах LTE 2,1 тыс. МГЦ в местах наибольшей концентрации абонентов.

Как сообщает «Ъ», сеть 5G заработала в 16 городах России. До конца года доступ к высокоскоростному интернету должны получить еще 50 городов.

Идэль Гумеров