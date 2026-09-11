Минцифры анонсировало запуск сети 5G еще в 50 городах России до конца года

Доступ к высокоскоростному мобильному интернету пятого поколения (5G) получат еще 50 российских городов до конца 2026 года, сообщила пресс-служба Минцифры. Сегодня 5G запущена в 16 городах страны, включая Москву и Санкт-Петербург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Подключение к сети обеспечивают четыре крупнейших российских оператора — МТС, «Мегафон», «Билайн» и Т2. Однако не в каждом городе 5G доступна у всех из них. Сначала связь запускают в городах с населением более 1 млн человек. До конца 2028 года в диапазоне 4,63-4,99 ГГц 5G запустят в наиболее популярных локациях городов-миллионников, после чего покрытие расширят поэтапно в следующие три года.