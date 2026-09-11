Вытрезвители в Екатеринбурге планируют открыть в 2027 году

В следующем году в Екатеринбурге планируется возобновить работу вытрезвителей — пока проект находится на стадии концепции, готовится проектно-сметная документация, сообщил ЕАН главный нарколог Уральского федерального округа (УрФО) Антон Поддубный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Поскольку легкая и средняя степени опьянения не являются показаниями для госпитализации, учреждения не будут медицинскими. По словам господина Поддубного, в вытрезвителе человек сможет безопасно протрезветь — с людьми будут проводить профилактические беседы, но сообщать о попадании туда на их работу не будут.

О планах возобновить систему вытрезвителей в Свердловской области в январе 2022 года заявлял тогдашний замгубернатора Павел Креков. На тот момент, по его словам, нагружать медиков и больницы в период пандемии оздоровлением людей с алкогольной интоксикацией было не рационально.

Первые вытрезвители в России появились в 1902 году. Активная критика системы началась после распада СССР, когда в больших количествах стали появляться сообщения об ограблениях задержанных, избиениях их сотрудниками милиции. Федеральные вытрезвители ликвидировали в 2011 году. В декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о возрождении системы платных вытрезвителей.

Ирина Пичурина