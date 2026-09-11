Действовавшего якобы от лица ФСБ мошенника задержали в Новосибирске

УФСБ России по Новосибирской области задержало местного жителя, подозреваемого в мошенничестве. Сибиряк вымогал у иностранца деньги якобы за содействие в прекращении его уголовного преследования через мнимые связи в ФСБ России, рассказали в правоохранительном ведомстве.

По данным органов госбезопасности, 52-летний новосибирец пытался заработать на своем 45-летнем знакомом-иностранце, в отношении которого УФСБ возбудило уголовное дело об организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) и отправило под домашний арест. Свои услуги подозреваемый оценил в 2,5 млн руб. Сотрудники УФСБ задержали его с поличным при получении первой части оговоренной суммы.

В отношении новосибирца региональное Следственное управление СКР возбудило уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему грозит до семи лет лишения свободы. Решением суда он помещен под домашний арест.

Михаил Кичанов