Минцифры: все пользователи Android в отличие от Apple получат доступ к 5G

Составлено ИИ-Ассистентъ

Доступ iPhone к сетям 5G в России зависит от решения Apple, поскольку компания ранее блокировала 5G-модули в устройствах, продаваемых на российском рынке, до момента коммерческого запуска сети. Это означает, что для активации функции требуется отдельное действие со стороны Apple, даже при наличии готовой инфраструктуры.

Исторически производители мобильных устройств, включая Samsung, Huawei и Xiaomi, отключали поддержку 5G для российского рынка. Это было связано с отсутствием правил сертификации технологии и требованиями по установке отечественной криптозащиты в базовые станции и смартфоны, которые выдвигали ФСБ и Минцифры.

Для Android-устройств одним из путей активации поддержки 5G является обновление прошивки: такой механизм описан для подключения к 5G-сетям телефонами, купленными в России. В случае с iPhone, помимо общих условий, необходимо именно решение Apple о снятии внутреннего программного ограничения.