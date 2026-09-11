В Воронежской области эвакуировали 20 человек из-за падения БПЛА во двор дома

Сегодня ночью в одном из муниципалитетов Воронежской области беспилотник упал во двор жилого дома. Из-за этого были эвакуированы 20 человек, они находятся у родственников. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Уточняется, что часть улицы в селе муниципалитета оцеплена. На месте работают оперативные службы.

Также в Воронеже из-за падения обломков сбитого БПЛА были повреждены фасад и балкон дачного дома. На окраине города произошел пожар в лесу — его уже потушили.

По данным Александра Гусева, всего прошедшей ночью над двумя городскими округами и 11 районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 46 беспилотников. В Минобороны сообщили, что с 20:00 10 сентября до 8:00 11 сентября над Россией ликвидировали 777 дронов самолетного типа. В частности, они были сбиты над Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой, Орловской областями.

В правительстве Воронежской области также сообщили, что сегодня днем в Борисоглебском городском округе могут быть слышны громкие звуки, связанные с плановой работой взрывотехников.

Прошлой ночью в Борисоглебске Воронежской области из-за падения БПЛА на частный дом произошел пожар, в котором погибла женщина 1983 года рождения. Еще два человека получили ранения. По данным «Ъ-Черноземье», в ликвидации возгорания принимали участие местные жители. Несмотря на их усилия, дом сгорел. Также в Борисоглебском городском округе были повреждены окна техникума, входная дверь во дворце культуры, две линии электропередачи и опора ЛЭП в промзоне. В ремонте нуждаются автобус и легковой автомобиль.

Алина Морозова