«Горводоканал» опубликовал на сайте предприятия отчет по качеству воды за июль

МУП «Горводоканал» опубликовало результаты исследования питьевой воды, которая подается в централизованную систему водоснабжения Новосибирска. По итогам проведенной экспертизы по каждому из параметров отмечается высокий уровень качества.

Фото: Предоставлено МУП «Горводоканал»

«Горводоканал» обеспечивает холодным водоснабжением и водоотведением Новосибирск и еще 17 прилегающих муниципальных образований, в том числе Бердск, Обь, а также наукограды Академгородок и Кольцово и ряд других населенных пунктов. Ежедневный объем потребления воды только на территории Новосибирска составляет порядка 550 тыс. куб. м. Для обеспечения жителей качественными услугами специалисты учреждения проводят сложную работу на каждом из этапов в соответствии с санитарными правилами, закрепленными в СанПиН 1.2.3685-21.

После попадания на водозаборные сооружения вода из Оби направляется на насосно-фильтровальные станции, где ее очищают от крупного мусора и затем смешивают с обеззараживающими реагентами. В течение нескольких часов ресурс отстаивают в глубоких резервуарах. Далее очищенная от видимых примесей вода поступает на фильтрацию, где, проходя сквозь 3-метровый слой песка, освобождается от мельчайших загрязняющих частиц и приобретает максимальную прозрачность. Однако, чтобы подготовить воду к употреблению, необходимо провести ультрафиолетовое обеззараживание. Это наиболее эффективный метод борьбы с патогенными микроорганизмами. Технология обеспечивает высокое качество и безопасность водопроводной питьевой воды.

Контроль качества воды ведется в соответствии с «Рабочей программой производственного контроля качества воды», утвержденной директором МУП Новосибирска «Горводоканал» и согласованной с руководителем Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области.

Ознакомиться с отчетом за июль 2026 года можно на официальном сайте предприятия: https://www.gorvodokanal.com/abonents/indicators/

МУП г. Новосибирска «Горводоканал»