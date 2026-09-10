Один человек погиб, 13 ранены за сутки при ударах ВСУ по Белгородской области

За минувшие сутки Белгородская область подверглась 189 атакам ВСУ. В результате в Грайворонском округе погиб мирный житель. Также 13 человек получили ранения в Борисовском, Волоконовском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах. Двое пострадавших белгородцев остаются в больницах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Удары за минувшие сутки были нанесены по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Старооскольскому, Чернянскому и Шебекинскому округам. Силы ПВО сбили и подавили 104 беспилотника. Зафиксировано семь обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также ВСУ 16 раз сбрасывали взрывные устройства с дронов.

По данным Минобороны, в ночь на 10 сентября над российскими регионами ликвидировали 448 БПЛА. В Черноземье, помимо Белгородской области, дроны перехватили и сбили над Воронежской, Курской и Орловской областями.

Сутками ранее Белгородская область подверглась 161 атаке ВСУ. В результате пострадали восемь человек.

Мария Свиридова