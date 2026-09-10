Шуваев назвал Шебекинский округ не самым опасным в Белгородской области

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил, что Шебекинский округ сейчас не является самым опасным муниципалитетом региона с точки зрения атак ВСУ. Об этом он сказал в программе «Есть тема» на телеканале «Матч ТВ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Врио губернатора добавил, что Шебекино продолжает подвергаться обстрелам, однако ВСУ перенесли основные усилия на другие направления. По его словам, наиболее сложная обстановка складывается в Краснояружском, Ракитянском и Грайворонском округах.

«Шебекино, наверное, остается на слуху, потому что первоначально было сильно большое воздействие»,— пояснил он.

При этом в Шебекинском округе, по словам Шуваева, уже выстроена работающая система оповещения: практически у каждого жителя есть радиостанция, по которой передаются предупреждения, действует центр управления. Ее распространяют и на другие приграничные муниципалитеты. Кроме того, вдоль дорог устанавливают бетонные модульные укрытия. Главы округов попросили размещать их даже в населенных пунктах, где автобусы ходят всего несколько раз в день: из-за угрозы атак FPV-дронов и ракетной опасности людям приходится передвигаться пешком.

Говоря об обстановке в области в целом, Шуваев сообщил, что в августе число обстрелов выросло в разы по сравнению с предыдущими месяцами. По его мнению, усиление атак может быть связано с приближением выборов.

О возможных причинах снижения количества ударов ВСУ по Белгородской области в начале сентября — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова