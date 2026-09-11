Закупку на капремонт моста через Иню в Новосибирске отменили из-за проблем с гарантией

В Новосибирске не определили подрядчика для капитального ремонта двухполосного моста через реку Иня, соединяющего Первомайский район и село Новолуговое. По данным портала госзакупок, тендер признан несостоявшимся в связи с отсутствием допущенных участников — заявку единственной компании отклонили из-за несоответствия банковской гарантии требованиям документации.

Заявки на участие в конкурсе принимались с 26 августа по 8 сентября, организатором торгов выступило МКУ «Гормост». Начальная стоимость контракта составила 502,8 млн руб. Победителю конкурса предстоит выполнить капитальный ремонт моста длиной 172,5 м и шириной 10,3 м. Работы должны начаться в феврале 2027 года и завершиться в декабре 2028 года. В частности, необходимо укрепить основание, демонтировать железобетонные плиты и обустроить монолитное основание, переложить асфальт, смонтировать дренажные каналы, восстановить тротуары и ограждение.

Ранее в мэрии Новосибирска сообщали, что мост находится в состоянии высокого износа. Конструкции разрушаются, а бетон тротуарных блоков приходит в негодность. Мостовое сооружение было построено в 1968 году и с тех пор капитально не ремонтировалось. В 2024 году МКУ «Гормост» заключило муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации капитального ремонта по этому объекту.

Лолита Белова