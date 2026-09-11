БПЛА доставят документы к выборам на участки в красноярской глубинке

Избирательная комиссия Красноярского края согласовала территориальному избиркому (ТИК) №2 Балахтинско-Новоселовского округа доставку документации по выборам двум участковым комиссиям с помощью беспилотников. Соответствующее решение было принято на заседании 10 сентября.

ТИК №2 находится в селе Новоселово. Речь в документе идет об участковых комиссиях участков №1753 в деревне Куллог и №1762 в деревне Кульчек. В Куллоге, который находится в 40 км от Новоселово, проживает около 150 человек, в Кульчеке (в 46 км) — около 280.

С 18 по 20 сентября в Красноярском крае, помимо выборов в Госдуму РФ, состоится и голосование на выборах депутатов законодательного собрания.

Валерий Лавский