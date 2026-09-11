«Динамо-Барнаул» выбыло из розыгрыша Кубка России по футболу

«Динамо-Барнаул» не смогло выйти в пятый раунд футбольного Кубка России 2026/2027. Команда из столицы Алтайского края в матче 10 сентября уступила со счетом 0:2 «Челябинску».

Большой вклад в победу уральцев внес нападающий Денис Покотыло, который в сезоне 2025/2026 стал лучшим бомбардиром новосибирской «Сибири». На 67-й минуте вратарь барнаульцев Илья Бычков отразил его удар в штангу, а Дмитрий Каменщиков добил мяч в сетку. Спустя пять минут Денис Покотыло реализовал пенальти.

Динамовцы имели несколько хороших возможностей забить, но не смогли их реализовать. Так, Артем Саблин не попал по мячу, катившемуся вдоль пустых ворот челябинцев, а в другой атаке Михаил Осипов попал в лежащего на газоне голкипера соперников.

Напомним, что «Динамо-Барнаул» выступает в дивизионе Б Второй лиги, а «Челябинск» — в Первой лиге.

Валерий Лавский