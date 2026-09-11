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Участок развязки у «Калины» открыли в Екатеринбурге для движения

В Екатеринбурге 10 сентября открыли проезд на участке развязки у концерна «Калина» — движение запущено по правому проезду Сибирского тракта с выездом на улицу Комсомольскую, сообщили в мэрии.

Фото: Анна Иванюк / администрация Екатеринбурга

Фото: Анна Иванюк / администрация Екатеринбурга

На левом проезде Сибирского тракта в ближайшее время также будет проведен ремонт: по правой стороне на этот период организуют двустороннее движение. Все работы по строительству развязки, включая благоустройство, планируется завершить в ноябре.

Строительство объекта ведется с 2021 года и разделено на пять этапов: обновленная развязка свяжет между собой и с другими частями города микрорайоны Синие Камни, ЖБИ и Втузгородок. Проект предусматривает обустройство путепроводов общей протяженностью 2,2 км и более 10 км улично-дорожной сети. Средняя скорость прохождения транспорта на путепроводе вырастет до 75 км/ч.

Завершить строительство развязки планировалось в декабре 2024 года — в ходе строительства из-за долгов в отношении строительной компании «АльмакорГруп» начали процедуру банкротства.

Ирина Пичурина

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