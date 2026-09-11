«Авангард» и «Сибирь» одержали первые победы в чемпионате КХЛ сезона 2026/2027

Сибирские клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одержали первые победы в регулярном чемпионате сезона 2026/2027. В матчах 10 сентября «Авангард» в Омске принимал «Сочи», а «Сибирь» в Новосибирске — хабаровский «Амур».

Первую шайбу «Авангарда» в этом сезоне забросил кистевым броском Наиль Якупов. Три очка (гол и две передачи) набрал за матч Семен Чистяков. Гол канадца Джоша Ливо стал для него сотым за время выступления в КХЛ. Итоговый счет — 4:1 в пользу омичей.

«Сибирь» же забила «Амуру» две безответные шайбы. Точные броски Павла Тютнева и Сергея Попова в третьем периоде принесли новосибирцам «сухую» победу со счетом 2:0. При этом Павел Тютнев отличился в КХЛ впервые с 2022 года, когда выступал за ярославский «Локомотив».

Валерий Лавский