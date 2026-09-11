На выходных в Свердловской области будет тепло и дождь

На территории Свердловской области в пятницу и субботу сохранится теплая погода, сегодня и на выходных прогнозируются дожди, следует из информации в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В пятницу погода на Среднем Урале формируется под воздействием циклона над северным Казахстаном, заполнившегося над Южным Предуральем. В результате этого взаимодействия атмосферный фронт вновь пересекает территорию региона. Его движение происходит с востока на запад, при этом характер фронта сменился на теплый. Он проходит через область медленно и в сопровождении дождей. За фронтом на восток области с юга Западной Сибири начало распространяться тепло, пик потепления здесь придется на субботу.

В Екатеринбурге днем 11 сентября, в пятницу, ожидается +16°..+18°, будет облачно с прояснениями, дождь (от небольшого до умеренного), ветер восточный с переходом на северный, 2-7 м/с. В субботу температура достигнет ночью +13°, днем +21°, в воскресенье опустится ночью до +12°, днем до +17°. На следующей неделе дневная температура будет держаться в районе +17°.

На этой неделе в Свердловской области установилась теплая погода — в некоторые дни в отдельных районах температура поднималась до +28°.

Ирина Пичурина