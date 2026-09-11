У продавцов все складывается

Доля дистрибуторов в общем объеме занимаемых площадей в 3PL-складах, на которых оператор берет на себя все этапы логистики — от транспортировки до хранения, за январь—сентябрь 2026 года выросла до 43%. Такие площади стали также занимать селлеры маркетплейсов и небольшие ритейлеры, которые в текущей ситуации избегают хранения всего запаса товара на складах онлайн-площадок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

По предварительным итогам девяти месяцев 2026 года, доля дистрибуторов в общем объеме занимаемых площадей в 3PL-складах в целом по РФ выросла на 13 процентных пунктов (п. п.) год к году, до 43%, по данным исследования NF Group. Увеличение связано с усложнением логистики дистрибуторов: средства, которые такие компании вкладывают в оборудование склада и организацию операций, конкурируют с капиталом на закупку товара, отмечает коммерческий директор RFL (3PL-оператор) Ольга Муллаярова. По ее словам, в текущих условиях передача логистики оператору экономически более выгодна.

Стоимость хранения паллеты в сентябре 2026 года составила 32,6 руб. в сутки, что на 4% меньше год к году, подсчитал партнер NF Group Константин Фомиченко. При этом совокупные затраты на аренду классического склада обойдутся дороже на 15–50%, говорит управляющий директор NC Logistic (3PL-оператор) Гарольд Власов.

Кроме того, активность дистрибуторов в этом году заметно выросла. Например, в январе—августе 2026 года поставки товаров из Китая в России увеличились на 30,7% год к году, до $84,6 млрд, сообщали ранее в главном таможенном управлении Китая. В целом объем трансграничных онлайн-заказов в первом полугодии текущего года увеличился на 40% год к году, до 320 млрд руб., подсчитали в Infoline (см. “Ъ” от 28 июля).

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Увеличение доли дистрибуторов также связано с ростом активности селлеров и небольших ритейлеров. Гарольд Власов говорит о росте спроса селлеров на 3PL-услуги у NC Logistic за январь—сентябрь 2026 года на 35% год к году. Высокая активность на этом рынке продолжится и в будущем, но более умеренными темпами, ожидает директор в департаменте складской недвижимости Ricci Алексей Слепов.

При этом доля селлеров, работающих по модели FBO (отгрузка со склада маркетплейса), по данным на конец августа 2026 года, сократилась до 62,8% против 94,9% в июне текущего года, подсчитали в банке «Точка» на базе данных Mpstats (см. “Ъ” от 10 сентября). Маркетплейсы поощряют этот переход: например, Ozon с конца июля текущего года сократил размер комиссии на FBS (отгрузка товаров с собственных складов продавцов), Wildberries снизил тарифы и упростил отгрузку со складов продавцов, отмечает управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов.

Директор по аренде и маркетингу Instone Development Анна Холод отмечает, что селлеры, работающие на маркетплейсах, стали чаще выбирать готовую инфраструктуру 3PL-операторов вместо хранения всего запаса товара на складах онлайн-платформ. Активность таких предпринимателей на этом рынке будет оставаться на высоком уровне из-за растущих рисков порчи товаров на классических складах, считает директор департамента индустриально-складской недвижимости Bright Rich | CORFAC International Александр Шевелев.

В то же время доля производственных компаний, которые ранее занимали наибольшую долю в 3PL-складах, снизилась на 2 п. п. год к году, до 36%, говорят в NF Group. Это может быть связано с замедлением промышленного производства в России: в июле 2026 года показатель вырос всего на 0,4% год к году, по данным Росстата.

Сейчас часть промышленных организаций выводит лишние площади в субаренду, говорит Станислав Ахмедзянов. Тем не менее, добавляет эксперт, спрос на 3PL-склады со стороны производственных организаций может расти в периоды сезонных пиков или при выходе в новые регионы.

София Мешкова