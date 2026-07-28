Заграница заказана

Объем трансграничных онлайн-заказов в январе—июне 2026 года составил 320 млрд руб., увеличившись год к году на 40%. Потребители активизировали покупки за рубежом мебели и товаров для дома, которые так удается приобрести дешевле на 20–30%. Но уже во втором полугодии рост трансграничной торговли может замедлиться из-за снижения мотивации зарубежных селлеров к работе с российскими маркетплейсами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Чумачев Фото: Виктор Чумачев

Объем трансграничных онлайн-заказов в первом полугодии 2026 года составил 320 млрд руб., подсчитали в Infoline. Год к году значение выросло на 40%. Оценка Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) за январь—май — 202 млрд руб. Прирост в этом случае составил 18,8% и оказался сопоставим с динамикой рынка онлайн-торговли в целом. Оборот последней достиг 5,9 трлн руб., увеличившись год к году на 18,4%.

В первом полугодии 2025 года аналитики АКИТ фиксировали увеличение трансграничного сегмента на 31% год к году, а электронной коммерции в целом — на 36%. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров замечает, что трансграничная торговля остается нишевой: в январе—июне 2026 года на нее пришлось 4,1% общего оборота онлайн-торговли.

В CDEK.Shopping говорят, что совокупное количество сделанных через сервис трансграничных заказов в январе—июне увеличилось на 71,2% год к году, а их общая стоимость — на 50,3%. Разница объясняется снижением среднего чека на 12,2%, до 14,8 тыс. руб. В Wildberries отмечают рост трансграничной торговли, связанный с укреплением рубля в первой половине 2026 года и расширением ассортимента. В Ozon заметили, что трансграничная торговля растет к низкой базе. Сам сервис масштабирует инфраструктуру в первую очередь для локальных заказов.

За границей покупают, по словам господина Бурмистрова, преимущественно товары, локальное предложение которых не покрывает спрос или не имеет достаточного разнообразия.

Это одежда, обувь, аксессуары, электроника, а также товары для строительства, ремонта и дома. Операционный директор агентства «Шольчев» Полина Артемьева говорит, что в структуре спроса сейчас растет доля товаров для дома и мебели. Купить их за границей с доставкой, по ее мнению, на 20–40% дешевле, чем внутри страны. В CDEK.Shopping подсчитали, что выручка от заказов мебели из-за рубежа в первом полугодии увеличилась почти в четыре раза год к году, в натуральном выражении таких покупок стало больше в 3,2 раза. Посуду стали заказывать в 4,5 раза чаще, спрос на заграничный текстиль вырос в два раза.

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Гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых не исключает, что в перспективе рост сегмента трансграничной онлайн-торговли замедлится до 15–18% год к году. Рынок вошел в стадию зрелости, констатирует он. Эксперт не исключает также, что селлеров из-за рубежа отпугнут атаки БПЛА на логистическую инфраструктуру российских маркетплейсов. «Продавцы, которые хранят запасы на российских складах, сталкиваются с потерей товара и заморозкой оборотных средств, это снижает активность»,— рассуждает господин Молодых.

Сдержать развитие трансграничного рынка может и повышение комиссий для зарубежных селлеров.

О необходимости устранить для них преференции и уравнять условия работы весной заявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В Wildberries сообщили о повышении ставок с 22 июля по всем категориям для зарубежных продавцов. Ozon аналогичные меры пока не анонсировал.

Рост комиссий может снизить маржинальность бизнеса для зарубежных селлеров на российских платформах и привести к росту цен, констатирует партнер One Story Ольга Сумишевская. Низкую стоимость позиций она называет одним из ключевых драйверов трансграничной торговли. Дополнительно давить на значение может появление НДС на зарубежные заказы. Эту инициативу сейчас прорабатывают Минфин и Минпромторг. Предполагается, что ее реализация будет постепенной. В 2027 году налог установят на уровне 7%, в 2028-м его увеличат до 14%, а в 2029 году — до 22%.

Алина Мигачёва, Василий Берзин