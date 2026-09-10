На АЗС в Воронежской области не поставляют топливо класса «Евро-2» и «Евро-3»

Подавляющий объем топлива, поступающего сейчас в Воронежскую область, относится к высокому экологическому стандарту «Евро-5». Исключение составляют только две автозаправочные станции федеральной сети, где временно реализуют бензин класса «Евро-4». На этих АЗС для покупателей размещена соответствующая информация. Об этом рассказали 10 сентября в правительстве Воронежской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Российские власти разрешили временную продажу на АЗС страны бензина и дизельного топлива экологических классов «Евро-2», «Евро-3», «Евро-4» и «Евро-5». Разрешение, действующее с 1 сентября 2026-го по 30 июня 2027 года, призвано привести ситуацию в рознице в соответствие с ранее принятыми решениями о продаже топлива сниженных экологических стандартов для насыщения рынка. С 18 августа 2026 года на Петербургской бирже были запущены торги бензином стандартов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4».

По данным ежедневного мониторинга топливного рынка на утро 10 сентября, бензин марки АИ-92 был в наличии на более чем 72% воронежских заправочных станций, АИ-95 — на более чем 56%, дизельное топливо — на более чем 88% АЗС.

В облправительстве также отметили, что власти совместно с ФАС реализуют меры по стабилизации цен на бензин и дизель. В частности, региональное министерство предпринимательства, торговли и туризма заключает с представителями сетей АЗС соглашение, одно из ключевых условий которого — ограничение торговой надбавки. Участники в таком случае обязуются устанавливать наценку не более 15% от себестоимости. По данным властей, «один из региональных операторов уже снизил стоимость топлива в среднем на 2,5%».

«Соглашение позволяет объединить усилия участников рынка и определить понятные правила формирования розничных цен на топливо. К соглашению пока присоединились три региональных оператора. Работа по расширению числа участников продолжается»,— заявили в облправительстве.

«Ъ-Черноземье» сегодня сообщал, что за неделю с 1 по 7 сентября цены на бензин в Воронежской области не изменились. В среднем за литр горючего (с учетом всех марок) просили 82,63 руб. При этом в большинстве регионов Черноземья цены выросли.

Как водители и бизнес адаптируются к бензиновому кризису — в материале «Ъ-Черноземье» «Особенности национальной заправки».

Денис Данилов