Ким обсудила с губернатором Тамбовской области восстановление склада Wildberries

Гендиректор Wildberries Татьяна Ким провела встречу с губернатором Тамбовской области Евгением Первышовым. Они обсудили восстановление склада компании в Котовске и поддержку продавцов маркетплейса в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Ким

Фото: телеграм-канал Евгения Первышова Татьяна Ким

Фото: телеграм-канал Евгения Первышова

Татьяна Ким и Евгений Первышов обсудили трудоустройство сотрудников склада, которые потеряли работу, сообщил губернатор. В Тамбовской области находятся более 2 тыс. продавцов Wildberries. «Многим из них сейчас приходится перестраивать свои бизнес-процессы»,— написала госпожа Ким в Telegram-канале.

По итогам 2025 года продажи Wildberries в Тамбовской области выросли на 34%, до 32,7 млрд руб. По словам Татьяны Ким, у компании есть планы по развитию в регионе на следующий год: «Детали обязательно расскажем, но уже сейчас могу сказать: то, что мы делаем вместе,— это не просто проект. Это про людей, про семьи, про будущее».

Первый раз вооруженные силы Украины ударили по складу Wildberries в Котовске 18 июля. Повторная атака произошла 26 августа. После этого склад полностью сгорел.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дроны налетели на заказы».