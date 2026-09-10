Ким обсудила с губернатором Тамбовской области восстановление склада Wildberries
Гендиректор Wildberries Татьяна Ким провела встречу с губернатором Тамбовской области Евгением Первышовым. Они обсудили восстановление склада компании в Котовске и поддержку продавцов маркетплейса в регионе.
Татьяна Ким
Фото: телеграм-канал Евгения Первышова
Татьяна Ким и Евгений Первышов обсудили трудоустройство сотрудников склада, которые потеряли работу, сообщил губернатор. В Тамбовской области находятся более 2 тыс. продавцов Wildberries. «Многим из них сейчас приходится перестраивать свои бизнес-процессы»,— написала госпожа Ким в Telegram-канале.
По итогам 2025 года продажи Wildberries в Тамбовской области выросли на 34%, до 32,7 млрд руб. По словам Татьяны Ким, у компании есть планы по развитию в регионе на следующий год: «Детали обязательно расскажем, но уже сейчас могу сказать: то, что мы делаем вместе,— это не просто проект. Это про людей, про семьи, про будущее».
Первый раз вооруженные силы Украины ударили по складу Wildberries в Котовске 18 июля. Повторная атака произошла 26 августа. После этого склад полностью сгорел.
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