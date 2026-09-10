Путин выделил Белгородской области 1 млрд на закупку радиолокационных станций

По итогам встречи президента Владимира Путина с врио губернатора Белгородской области Александром Шуваевым, состоявшейся 5 августа, региону был выделен 1 млрд руб. на закупку радиолокационных станций (РЛС). Об этом господин Шуваев рассказал на встрече с активом Белгорода и в своем канале в мессенджере «Макс» 10 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kremlin.ru Фото: Kremlin.ru

«Наращиваем мощности по защите неба и перехвату дронов, обучаем и формируем дополнительные батальоны "БАРС-Белгород" на наиболее опасных участках приграничья. Также занимаемся развитием системы оповещения, усиливаем мобильные огневые группы»,— заявил врио главы региона.

Помимо этого, Александр Шуваев ответил на вопрос об установке дополнительных укрытий в Белгороде. По его словам, средства уже выделены. Укрытия будут по готовности точечно устанавливать в местах массового скопления людей.

Как сообщал сегодня «Ъ-Черноземье», Александр Шуваев заявил, что Шебекинский округ сейчас не является самым опасным муниципалитетом региона с точки зрения атак ВСУ. По его словам, наиболее сложная обстановка складывается в Краснояружском, Ракитянском и Грайворонском округах.

На этой неделе также сообщалось, что врио губернатора обещал разобраться в ситуации с «черными списками» добровольческого формирования «Орлан» и отказами при переходе в «БАРС-Белгород».

Денис Данилов