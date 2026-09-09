Шуваев обещал разобраться с «черными списками» при переходе в «БАРС-Белгород»

На странице врио губернатора Белгородской области в соцсети к Александру Шуваеву обратились с просьбой о помощи в вопросе перехода из добровольческого формирования «Орлан» в подразделение «БАРС», в котором, по словам пользователя, ранее было отказано со ссылкой на его нахождение в «черном списке». Белгородец впоследствии пояснил, что попал в «черный список» «Орлана» в связи с увольнением по собственному желанию из-за семейных обстоятельств. Он также заявил, что «очень много таких, кто не может перевестись».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Александр Шуваев отреагировал на обращение и заявил, что разберется в ситуации.

«Никаких черных списков быть не должно — наоборот, если кто-то хочет встать на защиту своей родной Белгородской области, мы обязаны это поощрять. Тем более у вас, я так понимаю, есть опыт боевой службы»,— обратился к белгородцу врио главы региона.

Также господин Шуваев подчеркнул, что «каждый боец на счету», а власти «заинтересованы в том, чтобы все вопросы решались максимально быстро».

Другой пользователь в комментариях рассказал, что о нахождении в «черном списке» якобы не всегда сообщают заранее. По его словам, проинформировать об этом могут после прохождения всех положенных процедур и получения экипировки.

«Ни в одно добровольческое формирование не войдешь, проверено лично»,— заявил белгородец.

Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал, что за прошедшие сутки Белгородская область подверглась 161 атаке со стороны ВСУ. В Белгородском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали восемь человек, трое из них остаются в медицинских учреждениях. Силы ПВО уничтожили 134 беспилотника.

Денис Данилов