Кандидата в депутаты оштрафовали в Курске за грубейшую брань в адрес президента

Кандидат в депутаты Курской областной Думы VIII созыва Владимир Синельников оштрафован на 30 тыс. руб. за размещение на своей странице в соцсети высказывания с негативной оценкой президента РФ. Судом установлено, что использованное языковое средство «относится к грубейшей бранной лексике, но действия не содержат уголовно наказуемого деяния». Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона 10 сентября. На выборы Владимир Синельников был выдвинут партией «Справедливая Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным суда, Владимир Синельников разместил публикацию еще в июне 2023 года. Ее обнаружили сотрудники полиции «в ходе осмотра страницы в связи с поступлением обращения гражданки по факту возможных противоправных действий». Ленинский районный суд Курска 23 июля 2026 года привлек владельца страницы к административной ответственности по статье о распространении в интернете информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение к государству и органам, осуществляющим государственную власть (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ, штраф до 100 тыс. руб.).

Владимир Синельников обратился в вышестоящую инстанцию с жалобой и указал на ряд допущенных нарушений со стороны суда. Он изложил свою позицию, «впервые сообщив, что 17 июля он был зарегистрирован в составе списка кандидатов в депутаты Курской областной Думы». Курский облсуд оставил жалобу без удовлетворения и отметил, что на момент вынесения судебного акта Владимир Синельников уже являлся кандидатом, но эту информацию судье не сообщил, «что свидетельствует о возможном намерении сокрыть ее от суда».

«Срок давности привлечения Синельникова к административной ответственности истек 3 августа, поэтому его действия могут быть расценены как злоупотребление правом с целью уклонения от наказания: по истечении указанного срока он не может быть привлечен к ответственности за данное правонарушение»,— заявили в суде.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в январе этого года Ленинский районный суд Курска частично удовлетворил иск бывшего врио министра приоритетных проектов развития территорий и туризма региона Анны Коноваловой к Владимиру Синельникову, опубликовавшему в соцсетях тексты, в которых среди прочего экс-чиновница обвинялась в коррупции. Суд вынес решение взыскать с активиста 100 тыс. руб. Ответчик подал апелляционную жалобу. Синельников и его представитель заявили ходатайство о проведении лингвистической экспертизы спорного высказывания. По состоянию на 10 сентября производство по делу приостановлено.

Денис Данилов