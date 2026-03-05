Суд приостановил производство по делу об оскорблениях курского экс-министра

Курский областной суд приостановил производство по апелляционной жалобе Владимира Синельникова на решение о взыскании с него 100 тыс. руб. компенсации морального вреда в пользу бывшей врио министра приоритетных проектов развития территорий и туризма Анны Коноваловой. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Господин Синельников и его представитель заявили ходатайство о проведении лингвистической экспертизы спорного высказывания. Судебная коллегия удовлетворила его 4 марта, производство по делу приостановлено до получения результатов исследования.

В августе 2025 года Синельников опубликовал в соцсети «ВКонтакте» и Telegram-канале пост, в котором говорилось, что «десятки миллионов рублей субсидий могли быть разворованы при непосредственном участии Анны Коноваловой». Экс-чиновница посчитала, что высказывания подрывают ее деловую репутацию, не соответствуют действительности и порочат честь и достоинство, и подала иск о взыскании 1 млн руб. компенсации морального вреда.

Ленинский районный суд Курска в декабре удовлетворил требования частично, взыскав с активиста 100 тыс. руб. и обязав его опубликовать опровержение. Суд посчитал порочащим только вышеуказанное высказывание. Синельников обжаловал решение, истица оставила вердикт без апелляции. Определение о назначении экспертизы может быть обжаловано.

Анна Коновалова была назначена министром в декабре 2022 года при губернаторе Романе Старовойте, ранее работала его старшим советником. В октябре 2025 года нынешний глава Курской области Александр Хинштейн упразднил ее ведомство. Владимир Синельников в 2020 году вместе с общественницей Натальей Ищенко безуспешно пытался оспорить в суде законность режима самоизоляции в регионе.

Ульяна Ларионова