На ремонт путепровода на Ватутина в Белгороде выделяют 745 млн рублей

В Белгороде начали искать подрядчика для капитального ремонта моста на проспекте Ватутина. Начальная цена контракта составляет 745,4 млн руб. Выполнить работы нужно до 15 ноября 2028 года. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Заказчиком капремонта выступает муниципальное учреждение администрации Белгорода «Управление капитального строительства». Источник финансирования — городской бюджет и субсидии из областного. Средства выделят в 2027–2028 годах.

Победителю торгов предстоит обновить опоры, пролеты, лестничные сходы моста и подходы к нему, дорожное покрытие на основной части путепровода, а также переустроить сети связи, ливневую канализацию и наружное освещение. Гарантия составит от года до десяти лет в зависимости от вида работ.

Подавать заявки на участие в аукционе можно до 8 сентября. Итоги планируют подвести 10 сентября.

На прошлой неделе «Управление капитального строительства» Белгорода объявило конкурс на капитальный ремонт участка проспекта Ватутина от улицы 5 Августа до путепровода. Начальная цена контракта — 170,7 млн руб. Итоги торгов планируют подвести 16 сентября.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что контракты на ремонт дорог в Старом Осколе Белгородской области получили три компании почти за 600 млн руб. в сумме.

Алина Морозова