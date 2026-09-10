Мантуров призвал уделить особое внимание защите и ремонту НПЗ
Первый вице-премьер Мантуров призвал уделить особое внимание мерам по защите НПЗ
Первый вице-премьер Денис Мантуров призвал уделять особое внимание дополнительным мерам по защите и восстановлению нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), а также ускорению ремонтов. Он попросил скорее завершить создание системы цифрового мониторинга топливного баланса, чтобы отслеживать потребности регионов и оперативно перераспределять топливо.
Денис Мантуров
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
«От надежности переработки и поставок топлива напрямую зависят транспорт, сельское хозяйство, промышленность, северный завоз, ЖКХ и в целом функционирование экономики»,— сказал господин Мантуров на заседании подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования экономики с участием вице-премьеров Александра Новака и Дмитрия Григоренко (цитата по сайту правительства).
Среди мер правительства по стабилизации топливного рынка — запрет экспорта бензина, дизельного топлива и авиакеросина, разрешение на оборот и продажу на АЗС топлива К2, К3 и К4, а также увеличение импорта топлива. В России постоянно работают над защитой НПЗ, говорил Александр Новак.
О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Всплеск низкого стандарта».
Смысл мер — устранить не столько общий недостаток топлива, сколько разрыв между его наличием и фактической доступностью в конкретном регионе в нужный момент. Снижение переработки отражается на нефтебазах и АЗС с задержкой: бензин после заводов попадает туда не сразу, а для южных регионов ситуацию дополнительно осложняют небольшое число НПЗ, загруженность железных дорог и сезонный рост спроса.
Возвращение мощностей в строй по мере ремонта увеличивает предложение, но одновременное повреждение нескольких объектов создает нагрузку уже не только на производство, но и на логистику: запасов может хватить для компенсации одного крупного сбоя, тогда как совокупный эффект становится критическим. Восстановление ограничено сроками ремонта, доступностью специального оборудования и необходимостью обеспечить безопасность объектов.
Цифровой мониторинг топливного баланса призван отслеживать потребности регионов и оперативно перераспределять топливо, заранее показывая, где локальный сбой перерастает в перебой поставок. Это дает возможность направлять топливо туда, где его не хватает, вместо того чтобы ждать очередей, лимитов на АЗС и вынужденной перестройки доставки; при этом система не заменяет ремонт, а помогает распределять ограниченный ресурс, пока мощности возвращаются в работу.