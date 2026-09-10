Мантуров призвал уделить особое внимание защите и ремонту НПЗ

Первый вице-премьер Денис Мантуров призвал уделять особое внимание дополнительным мерам по защите и восстановлению нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), а также ускорению ремонтов. Он попросил скорее завершить создание системы цифрового мониторинга топливного баланса, чтобы отслеживать потребности регионов и оперативно перераспределять топливо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Мантуров

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Денис Мантуров

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

«От надежности переработки и поставок топлива напрямую зависят транспорт, сельское хозяйство, промышленность, северный завоз, ЖКХ и в целом функционирование экономики»,— сказал господин Мантуров на заседании подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования экономики с участием вице-премьеров Александра Новака и Дмитрия Григоренко (цитата по сайту правительства).

Среди мер правительства по стабилизации топливного рынка — запрет экспорта бензина, дизельного топлива и авиакеросина, разрешение на оборот и продажу на АЗС топлива К2, К3 и К4, а также увеличение импорта топлива. В России постоянно работают над защитой НПЗ, говорил Александр Новак.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Всплеск низкого стандарта».