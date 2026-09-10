Суд отказал структуре белгородской ГК «Эфко» в возврате 75 млн НДС и пени

Арбитражный суд Нижегородской области отказал белгородскому ООО «Координирующий распределительный центр “Эфко-каскад”» (структура ГК «Эфко») в требовании к Приволжскому таможенному управлению о возврате излишне уплаченных НДС и пени на 75,9 млн руб. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Спор возник после камеральной таможенной проверки, по итогам которой таможенный орган внес изменения в сведения, заявленные в декларациях на товары. Истец посчитал, что в результате излишне уплатил 85,9 млн руб., и потребовал их вернуть. В ходе разбирательства представители «Эфко-каскад» уменьшили сумму требований до 75,9 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Координирующий распределительный центр “Эфко-каскад”» было зарегистрировано в марте 2004 года в городе Алексеевка Белгородской области. Компания занимается оптовой торговлей молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Руководит обществом Ирина Суровикова. Единственным учредителем выступает московское АО «Эфко продукты питания» (данные об учредителях отсутствуют в ЕГРЮЛ). В 2025 году выручка компании достигла 389 млрд руб., что на 2,8% больше, чем годом ранее (378 млрд руб.). Также компания получила 6,9 млрд руб. убытка на фоне чистой прибыли в 7,1 млрд руб. в 2024 году.

В сентябре Мосгорсуд оставил без удовлетворения жалобы топ-менеджеров «Эфко» на их заключение под стражу по делу о хищениях при производстве беспилотников. В СИЗО были оставлены основатель ГК миллиардер Валерий Кустов, гендиректор и акционер УК «Эфко» Евгений Ляшенко, замдиректора по развитию группы Екатерина Кустова (невестка Валерия Кустова) и замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половчени, а также директор по стратегическому развитию «Эфко» Владислав Романцев. Ущерб от их действий оценивается в 3 млрд руб.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ».

Мария Свиридова