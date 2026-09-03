Московский суд оставил под стражей топ-менеджеров белгородской ГК «Эфко»

Московский городской суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы защиты на заключение под стражу всех топ-менеджеров группы компаний «Эфко», которых обвиняют в хищениях при производстве беспилотников. Как пишет «Ъ», ущерб по их делу превышает 3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава белгородской ГК «Эфко» Валерий Кустов

Фото: правительство Белгородской области Глава белгородской ГК «Эфко» Валерий Кустов

Фото: правительство Белгородской области

Этим летом по решению Мещанского райсуда в СИЗО оказались основатель ГК «Эфко» миллиардер Валерий Кустов, гендиректор и акционер УК «Эфко» Евгений Ляшенко, замдиректора по развитию ГК Екатерина Кустова (невестка Валерия Кустова) и замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половчени, а также директор по стратегическому развитию белгородского «Эфко» Владислав Романцев. Сначала суд оставил без удовлетворения жалобу защиты господина Кустова, просившего освободить его под залог в 3 млрд руб., потом — всех остальных.

Первый эпизод дела, которое расследует МВД, касается полученной в марте 2025 года компанией «Транспорт будущего Самара» субсидии от Минпромторга в размере 88,5 млн руб. Деньги, как полагает обвинение, были выделены на основании фиктивного договора о поставках со скидкой 79 беспилотных авиационных систем мультироторного типа С-80 подконтрольным господину Кустову ООО «ОптТорг». При этом на момент подачи заявки о возмещении расходов «Транспорт будущего Самара» не имел сертификата производителя БПЛА. Эти действия следствие трактовало как растрату.

Основное же обвинение в хищении путем мошенничества более 3 млрд руб. касается трех заключенных в 2024 году Минобороны контрактов с «ОптТоргом» на поставку в войска 375 комплексов БПЛА. По версии следствия, они оказались непригодны для использования в ходе СВО, так как произведенная ООО «Транспорт будущего» (ранее входило в ГК «Эфко») продукция не соответствовала заявленным требованиям технического задания и тактико-техническим характеристикам (ТТХ), согласно которым дрон должен был выдерживать полезную нагрузку до 50 кг и летать на расстояние до 20 км с передачей видеоизображения.

Защита считает, что в материалах дела нет доказательств самого факта преступления. Кроме того, по данным адвокатов, Минобороны составило акт по результатам испытаний беспилотников, в котором констатировало отсутствие претензий по качеству поставленных дронов и указало, что ТТХ изделия «соответствуют техзаданию».