«Исламское НАТО» угрожает хуситам

Пакистан предупредил Иран о необходимости ограничить военную активность радикального движения «Ансар Аллах» (хуситы), которое на прошлой неделе перешло в наступление в прибрежных районах Йемена. Хуситы не только атакуют позиции правительственных сил Йемена, но и наносят удары ракетами и дронами по главному покровителю международно признанного правительства — Саудовской Аравии. Королевство уже запросило помощь у своих партнеров по «исламскому НАТО» — Мекканскому оборонному альянсу, куда помимо него входят Пакистан и Турция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Media Centre Of The Yemeni Armed Forces / Handout / Reuters Фото: Media Centre Of The Yemeni Armed Forces / Handout / Reuters

Пакистан по просьбе Саудовской Аравии предупредил Иран о недопустимости распространения боевых действий на акваторию Красного моря, рассказали агентству Reuters источники в нескольких странах региона. По их словам, пакистанская сторона призвала Тегеран ограничить военную активность его йеменских союзников — хуситов, которые 20 августа впервые за четыре года возобновили удары по саудовской территории.

«У Пакистана есть соглашение с Саудовской Аравией, но я надеюсь, что ситуация не дойдет до того момента, когда Пакистану придется реально вмешиваться,— заявил один из источников Reuters.— Пока что страна будет искать дипломатическое решение».

Пакистан и Саудовская Аравия имеют взаимные обязательства по оказанию военной помощи на базе Мекканского оборонного пакта — соглашения от 7 августа 2026 года между Эр-Риядом, Исламабадом и Анкарой, построенного по принципу коллективной обороны, когда вооруженное нападение на одного из участников договора расценивается как нападение на весь альянс. Иран и хуситы, являющиеся иранскими прокси, неформально связаны отношениями сотрудничества в военной и финансовой сферах, активизировавшимися с начала войны на Ближнем Востоке. По данным Reuters, именно по запросу Тегерана хуситы на минувшей неделе начали наступление в Йемене, чтобы взять под контроль побережье Красного моря и окончательно блокировать Баб-эль-Мандебский пролив.

Бои между хуситами и силами центрального правительства Йемена сейчас разворачиваются сразу в нескольких провинциях. Сообщается о сотнях погибших с обеих сторон за последние дни. По некоторым сообщениям к 10 сентября мятежникам удалось выйти к стратегически важному порту Моха на западном побережье Йемена, несмотря на контрнаступление правительственной армии и лояльных ей племенных формирований.

Центральное правительство в лице Руководящего президентского совета заявляет о намерении обрушить линию обороны хуситов и отвоевать столицу страны — город Сана, который почти 12 лет находится под контролем движения «Ансар Аллах».

«Мы ожидаем, что международное сообщество четко укажет, кто начал эскалацию, привлечет за это к ответственности взявших в руки оружие и поддержит право государства защищать своих граждан и свой суверенитет в соответствии с международным правом»,— заявил 9 сентября глава Руководящего президентского совета Рашад аль-Алими.

Саудовская Аравия, поддерживающая центральное правительство Йемена, атаковала позиции хуситов. Вечером 9 сентября военный представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа проинформировал, что за 12 часов ВВС королевства нанесли 54 авиаудара по шести провинциям страны. Хуситы ответили Эр-Рияду массированными комбинированными ударами с применением дронов и ракет.

На днях саудовское руководство направило Пакистану запрос об оказании военной помощи на базе Мекканского оборонного пакта, сообщило издание Turkiye Today со ссылкой на источники. Согласно этим сведениям, пакистанские власти в ответ приступили к планированию ограниченной военно-воздушной операции против хуситов.

По данным Turkiye Today, главной мишенью возможных пакистанских ударов может стать провинция Саада на северо-западе Йемена.

Этот регион, расположенный в труднодоступной горной местности, принято считать цитаделью движения «Ансар Аллах», где по ряду предположений скрывается высшее военное руководство группировки, в том числе политический, религиозный и военный лидер хуситов Абдель Малек аль-Хуси.

Пакистанская сторона открыто дала понять, что предпочла бы избежать эскалации, однако окно возможностей для дипломатического решения закрывается. Тегеран заявил пакистанским официальным лицам, что не контролирует своих союзников в Йемене, рассказали источники Reuters.

Нил Кербелов