Хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии

Йеменские хуситы объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии. Об этом заявил военный представитель движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа, передает телеканал «Аль-Масира».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Osamah Abdulrahman, File / AP Фото: Osamah Abdulrahman, File / AP

По словам господина Сариа, блокада введена по формуле «осада за осаду». Движение оставляет за собой право на «всеобъемлющую эскалацию» в ответ на действия Эр-Рияда. «Вооруженные силы Йемена подтверждают свою полную готовность ко всем вариантам развития событий и заявляют, что любой безрассудный поступок... (Саудовской Аравии.— “Ъ”) будет встречен всеобъемлющей и жесткой эскалацией»,— отмечается в заявлении.

Отношения хуситов и Саудовской Аравии обострились 13 июля после удара по аэропорту Саны — столицы Йемена, которую контролирует «Ансар Аллах». Войска международно признанного правительство Йемена, поддерживаемого Саудовской Аравией, ударили по взлетно-посадочной полосе. чтобы помешать приземлиться иранскому самолету с высокопоставленными хуситами. Позднее «Ансар Аллах» отчиталось об ответном ударе по гражданскому аэропорту Абха на юго-западе Саудовской Аравии. 16 июля лидер хуситов Абдул-Малик аль-Хуси обвинил Саудовскую Аравию в сотрудничестве с США, Израилем и Великобританией в их интересах.

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