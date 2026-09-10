Минэкологии Нижегородской области будет лишать регоператоров ТКО статуса

Правительство Нижегородской области утвердило новый порядок лишения юрлиц статуса региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Это решение будет принимать областное министерство экологии, следует из опубликованного документа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В прежней редакции порядка от 13 апреля 2022 года регоператор ТКО мог лишиться статуса по решению постоянно действующей межведомственной комиссии при многократном нарушении условий договора обращения с отходами. Комиссия продолжит участвовать в процессе, однако решение будет оформляться в виде приказа министерства и станет основанием для расторжения соглашения в одностороннем порядке, отмечается в постановлении правительства.

Как писал «Ъ-Приволжье», единственным лишенным статуса регоператором ТКО в Нижегородской области в 2023 году стало ООО «Экостандарт», которое обслуживало северные округа региона. Экс-гендиректор компании Антон Трусов и руководитель Максим Фурманов получили условные сроки за мошенничество с субсидией минэкологии. Вместо «Экостандарта» северные округа обслуживает регоператор «Ситиматик-НН».

Владимир Зубарев