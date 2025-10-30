Управленцам нижегородского «Экостандарта» дали условные сроки за мошенничество

Бывшего гендиректора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Экостандарт» Антона Трусова и учредителя, нынешнего руководителя компании Максима Фурманова признали виновными в мошенничестве при получении субсидии минэкологии. Им назначили три и пять лет лишения свободы условно, а также штрафы в размере 100 тыс. и 400 тыс. руб., сообщили в прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управленцы ООО «Экостандарт» Антон Трусов (слева спиной) и Максим Фурманов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Управленцы ООО «Экостандарт» Антон Трусов (слева спиной) и Максим Фурманов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Не выполнив условия по созданию мусороперегрузочной станции в Уренском районе, управленцы похитили 13 млн руб. предоставленной госсубсидии в 2020 году. Вину подсудимые признали, ущерб возместили.

Вместе с тем, как писал «Ъ-Приволжье», по гражданскому иску с ООО «Экостандарт» и его партнеров по вывозу мусора ООО «Экопром» и «Мехуборка Регионы» взыскивают 332,8 млн руб. ущерба окружающей среде.

Галина Шамберина