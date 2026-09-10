Нефть WTI превысила $100 за баррель впервые с 21 мая

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки WTI поднималась выше $100 за баррель впервые с 21 мая, свидетельствуют данные торгов на бирже. По состоянию на 15:43 мск WTI дорожала на 4,82% — до $100,68 за баррель.

К тому же моменту ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent находился на уровне $105,68 за баррель (+4,42%). Brent торгуется выше $105 впервые с конца мая. Мировые цены на нефть растут из-за эскалации ближневосточного конфликта. США и Иран вновь обменялись ударами 9 сентября, а Тегеран заявил о запрете на судоходство к востоку от Ормузского пролива.