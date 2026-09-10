В Нью-Йорке прошло шоу дронов в память о 25-й годовщине терактов 11 сентября

В Нью-Йорке почтили память погибших в терактах 11 сентября 2001 года. Инсталляция из светящихся дронов воссоздала силуэты башен-близнецов в полную величину. Число использованных дронов символизировало число погибших в теракте — 2977. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Проект, получивший название «2977 огней над Гудзоном» был организован компанией Sky Elements при поддержке Нью-Йоркского фонда искусств. В создании визуальной концепции принимали участие выжившие в трагедии 11 сентября спасатели, пожарные, полицейские, а также родственники погибших. Световая композиция разместилась рядом с традиционной ежегодной инсталляцией «Посвящение в свете» на месте разрушенных башен-близнецов, состоящей из 88 вертикальных прожекторов.

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11 конспирологических теорий про теракты 11 сентября — в материале «Ъ» «MIHOP, LIHOP, ''Моссад'' и НЛО».

Алена Миклашевская