В Самаре продлили арест бенефициаров подшипникового завода СПЗ-4

В четверг, 10 сентября, Самарский районный суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу генеральному директору ООО «СПЗ-4» Денису Котову, директору по развитию Виталию Злобину и коммерческому директору Юрию Журбе. Они обвиняются в поставке контрафактных китайских подшипников на нужды российских предприятий ВПК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор ООО «СПЗ-4» Денис Котов выходит из зала суда

Фото: Евгений Чернов Генеральный директор ООО «СПЗ-4» Денис Котов выходит из зала суда

Фото: Евгений Чернов

Все трое были задержаны 13 мая 2026 года, на следующий день суд поместил их в СИЗО на два месяца. С тех пор мера пресечения неоднократно продлевалась. 21 мая СУ СКР предъявило Денису Котову, Виталию Злобину и Юрию Журбе обвинение по ч. 2 ст. 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа, совершенное организованной группой и повлекшее тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Согласно фабуле дела, в 2023–2024 годах Котов, Злобин и Журба поставили в рамках гособоронзаказа на ПАО «Пролетарский завод» низкокачественные китайские подшипники под видом продукции собственного производства. Товар предназначался для установки на аэрофинишер — тормозную систему при посадке самолета на палубу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Ущерб «Пролетарскому заводу» и бюджету РФ по этому эпизоду составляет 306 млн рублей. При этом общая сумма причиненного вреда может превысить 1 млрд рублей: по версии СКР, от действий фигурантов пострадали и другие предприятия военно-промышленного комплекса, куда СПЗ-4 отгружало контрафакт.

В настоящий момент по новым эпизодам проводятся экспертизы. Следствием уже установлено, что СПЗ-4 фактически не может выпускать подшипники, так как не имеет для этого необходимых кадров и оборудования. По информации силовиков, фигуранты обманывали надзорные органы: во время проверочных мероприятий в цех загоняли сотрудников и включали старые станки, чтобы создать видимость производства. Полученные денежные средства от предприятий ВПК в дальнейшем обналичивались и тратились на личные нужды фигурантов.

В четверг, 10 сентября, обвинение настаивало на продлении содержания в СИЗО: преступления, совершенные Котовым, Злобиным и Журбой, относятся к категории особо тяжких, в самом деле могут появиться новые эпизоды, а под домашним арестом фигуранты могут оказывать давление на свидетелей.

Защита обвиняемых говорила об их слабом здоровье и наличии малолетних детей. Денис Котов, Виталий Злобин и Юрий Журба своей вины не признали. Решением суда все фигуранты дела СПЗ-4 помещены в СИЗО до 11 ноября включительно. У их адвокатов будет возможность обжаловать решение в вышестоящей инстанции.

Подробности — в материале «Ъ-Волга» «Гендиректор из СИЗО».

Евгений Чернов