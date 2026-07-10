Гендиректор из СИЗО

Самарский районный суд продлил арест до 11 сентября генерального директора ООО «СПЗ-4» Дениса Котова, коммерческого директора предприятия Юрия Журбы и директора по развитию Виталия Злобина. В отношении всех троих бенефициаров подшипникового завода региональным СУ СКР расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 201.1 (злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, совершенное организованной группой и повлекшее тяжкие последствия). Ущерб от их действий в настоящее время оценивается в 306 млн рублей, но, как признают в следственных органах, он существенно возрастет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Чернов Фото: Евгений Чернов

В четверг, 9 июля, на заседании самарского райсуда обвинение настаивало на содержании подозреваемых в поставках контрафакта для нужд оборонной промышленности под стражей, так как они имеют финансовые возможности скрыться в одной из недружественных стран, а также могут давить на свидетелей. Сторона защиты требовала смягчения меры пресечения, апеллируя к наличию у подозреваемых малолетних детей и к отсутствию умысла у фигурантов дела в совершении противоправных действий. В итоге суд внял доводам прокуратуры и продлил арест Дениса Котова, Виталия Злобина и Юрия Журбы до 11 сентября этого года. Пока всем троим предъявлены обвинения только по одной статье УК РФ ч. 2 ст. 201.1 (злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, совершенное организованной группой и повлекшее тяжкие последствия). Подельники также подозреваются в совершении преступлений в рамках ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц) и ст. 199.2 (уклонение от уплаты налогов, совершенное организованной группой). Адвокаты Злобина, Котова и Журбы решение суда не комментируют, но очевидно, что решение суда они попытаются оспорить в апелляционной инстанции.

Коммерсанты были задержаны 13 мая этого года. В их квартирах и на предприятии были проведены обыски и выемка документов. 14 мая Самарский райсуд поместил подозреваемых в СИЗО на два месяца. Все трое являются бенефициарами подшипникового предприятия. Заводом они владеют через ООО «Подшипникэксперт» — стопроцентного учредителя СПЗ-4.

По версии следствия, в 2023–2024 годах подозреваемые под видом подшипников собственного производства поставили в рамках гособоронзаказа на ПАО «Пролетарский завод» (Санкт-Петербург) низкокачественный китайский фальсификат. Контрафактные подшипники предназначались для установки на аэрофинишер (тормозная система при посадке самолета на палубу) крейсера «Адмирал Кузнецов». При этом в контракте в рамках нормативно-правовой базы по гособоронзаказу между самарским и санкт-петербургским предприятиями было оговорено, что подшипники должны быть российского производства и сделаны из российских материалов. Ущерб от деятельности владельцев самарского предприятия по этому эпизоду оценивается в 306 млн руб. Кроме того, следствие считает, что пострадавшими могут стать еще несколько предприятий ВПК. Начиная с 2022 года самарский завод отгрузил на нужды российской оборонки более 2,5 млн штук подшипников на сумму в 2 млрд рублей.

В ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что СПЗ-4 не обладает технологическими возможностями по производству подшипников. Основой станочного парка СПЗ-4 было старое оборудование с обанкротившегося завода СПЗ-9, купленное как металлолом. Как сообщил собеседник «Ъ-Волга» на СПЗ-4, на заводе в рабочем состоянии находится лишь несколько токарно-фрезеровочных станков, выпускать на которых продукцию «невозможно, но даже эти станки включали только перед визитом каких-либо проверяющих». «По сути, предприятие представляло собой ширму для легализации на российском рынке низкокачественных китайских подшипников, куда ставили клеймо СПЗ-4 и впоследствии продавали по контрактам гособоронзаказа. При этом наценка подозреваемых на фальсификат доходила до 600% от цены предприятий-посредников, поставляющих эту продукцию из Китая. Но даже с такой наценкой им удавалось теснить на рынке реальных отечественных производителей подшипников, а деньги уходили за экономический контур РФ», - добавляет собеседник «Ъ-Волга» в следствии. По материалам следствия, вырученные мошенническим путем бюджетные средства владельцы подшипникового завода тратили на покупку дорогой недвижимости, автомобилей и предметов роскоши. В оборудование денежные средства не инвестировались, а две рабочие линии были проданы одному из заводов по производству подшипников за 50 млн руб., которые впоследствии подозреваемые обналичили и потратили на личные нужды.

Как удалось выяснить «Ъ-Волга», в настоящий момент СПЗ-4 продолжает свою деятельность и производит отгрузку продукции. Один из менеджеров завода рассказал, что предприятие готово поставлять любые подшипники партиями от 50 тыс. штук и выше. На официальном сайте СПЗ-4 указано, что завод производит «российские подшипники» почти 1,5 тыс. наименований. При этом, согласно данным государственной информационной системы промышленности (gisp.ru), у СПЗ-4 российское происхождение имеет лишь одно внешнее кольцо на один тип подшипника. Также пока неясно, кто в настоящий момент руководит предприятием. Согласно ЕГРЮЛ, им остается находящийся в следственном изоляторе Денис Котов, но фактически заводом может руководить супруга гендиректора Екатерина Котова. Последняя до декабря 2024 года трудилась на СПЗ-4 юристконсультом по договору самозанятой, но сейчас, по словам сотрудников предприятия, «часто появляется на заводе». Сама госпожа Котова комментировать эту информацию отказалась.

«Ъ-Волга» будет следить за развитием событий.

Евгений Чернов