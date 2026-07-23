Бенефициару СПЗ-4, поставлявшему на оборонку контрафакт, не удалось оспорить арест

Судья Самарского областного суда Наталья Малахова оставила в силе постановление Самарского районного суда о продлении ареста коммерческому директору ООО «СПЗ-4» Юрию Журбе. Бенефициар компании будет находиться под стражей до 11 сентября 2026 года. Решение принято на заседании в четверг, 23 июля.

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Юрий Журба входит в группу собственников ООО «СПЗ-4» вместе с гендиректором ООО Денисом Котовым и директором по развитию компании Виталием Злобиным. Все трое обвиняются в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа в составе организованной группы, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201.1 УК РФ), и мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ),

По версии следствия, в 2023-2024 гг. под видом подшипников собственного производства они поставили по гособоронзаказу на ПАО «Пролетарский завод» низкокачественный фальсификат из КНР для установки на аэрофинишер (тормозная система при посадке самолета на палубу) ТАКР «Адмирал Кузнецов». Ущерб составил 306 млн руб. При этом от действий обвиняемых могли пострадать другие предприятия ОПК, а ущерб — превысить 1 млрд рублей.

В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что ООО «СПЗ-4» не является производственным предприятием, а представляет собой организацию для легализации китайского низкокачественного контрафакта под видом подшипников российского производства. В дальнейшем этот контрафакт попадал на предприятия российского ОПК, выяснили силовики.

В мае Самарский районный суд арестовал Дениса Котова, Виталия Злобина и Юрия Журбу. Они пытались обжаловать это решение, но безуспешно. 9 июля арест подозреваемых был продлен до 11 сентября. Юрий Журба и его адвокаты подали жалобы на это решение, отметив, что подозреваемый не собирается скрываться от следствия и давить на свидетелей.

Также на судебном заседании подозреваемый отказался от услуг одного из адвокатов. Сейчас интересы Юрия Журбы представляет Максим Ситников из коллегии адвокатов «Решение». В свою очередь, гособвинение заявило, что преступления, в которых подозревается Юрий Журба, относятся к категории тяжких и общественно опасных, и предложило в удовлетворении жалобы отказать.

В итоге судья отклонила жалобу коммерческого директора ООО «СПЗ-4» и его защиты. Он может оспорить это решение в кассационной инстанции. Аналогичные жалобы от двух других участников преступной группы, Котова и Злобина, которым предъявлено обвинение по тем же статьям УК РФ, в Самарский областной суд пока не поступили. По закону обжаловать решение в апелляционной инстанции они могли в течение трех суток со дня продления ареста.

Георгий Портнов