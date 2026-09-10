«Платье мести» принцессы Дианы выставят на аукцион Sotheby’s

Аукционный дом Sotheby’s выставит на торги в Нью-Йорке 9 декабря так называемое платье мести — одно из самых известных платьев принцессы Дианы. По оценке самого Sotheby’s, платье может быть продано за $150–300 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Принцесса Диана в «платье мести» в 1994 году

Фото: AP Принцесса Диана в «платье мести» в 1994 году

Фото: AP

Принцесса Диана появилась в этом коротком черном платье от греческого дизайнера Кристины Стамболян 29 июля 1994 года на ужине, организованном журналом Vanity Fair. СМИ тогда писали, что она надела «столь смелое платье с открытыми плечами», желая отомстить мужу, принцу Чарльзу. В тот вечер на телеканале ITV выходил документальный фильм, в котором Чарльз признался, что изменял ей. Эту догадку позже подтвердила стилист Дианы, Анна Харви. Она рассказала, что решение надеть платье Стамболян, а не более консервативный наряд от Valentino принцесса приняла в последний момент. «Она хотела выглядеть (в этот вечер.— “Ъ”) на миллион долларов»,— вспоминала госпожа Харви.

Как пишет Vogue, это одно из самых известных платьев в истории, у него даже есть собственная страница на Wikipedia. Издание отмечает, что фотография Дианы в нем также стала одним из самых известных ее изображений. Принцесса Диана больше не надевала это платье, а в 1997 году продала его на аукционе в пользу пациентов, болеющих раком и ВИЧ, вместе с несколькими десятками других костюмов. С тех пор оно не меняло владельца.

Брак и развод принцессы Дианы и принца Чарльза — глазами и словами журналистов — в материале «Ъ» «Стать одновременно королевой и мученицей».

Яна Рождественская