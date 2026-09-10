В Кремле прокомментировали задержание ФСБ бывшего охранника посольства Британии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Великобритания «потеряла контроль» над действиями властей Украины. Так он прокомментировал сообщения о задержании бывшего охранника британского посольства в Москве, который, как утверждает ФСБ, собирал сведения о дипломатах для Украины.

«По идее, это должно быть поводом для серьезной обеспокоенности в европейских столицах»,— отметил пресс-секретарь на брифинге. Дмитрий Песков привел в пример подрыв «Северных потоков», который произошел, по его словам, потому что над Украиной «потеряла контроль» Германия. «Таких примеров очень много, это не первый»,— добавил господин Песков.

10 сентября ФСБ сообщила о задержании россиянина, который работал в организации, охраняющей посольство Великобритании в Москве. По версии спецслужбы, мужчина был агентом СБУ. Задержанный, уточняют в ФСБ, собирал информацию для подготовки диверсии против посла. В МИД Британии заявили, что узнают детали произошедшего.