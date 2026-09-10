Британскопроданный

Оперативники ФСБ задержали охранника посольства Великобритании, передававшего по заданию украинских спецслужб данные о главе британской дипмиссии и других сотрудниках посольства. В дальнейшем информацию планировалось использовать для подготовки терактов против британских дипломатов. Целью терактов силовики назвали втягивание Соединенного Королевства в военный конфликт с Россией и усиление давления на Москву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Задержание подозреваемого оперативники российской спецслужбы проводили в Москве. В отношении мужчины следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК). Сейчас по делу ведется предварительное расследование.

Как рассказали “Ъ” в Центре общественных связей ФСБ, раскрыть связь россиянина с украинскими спецслужбами удалось во время контрразведывательной деятельности. Сотрудники спецслужбы выяснили, что охранник дипведомства установил связь с украинским блогером Дмитрием Карпенко, выступающим под псевдонимом Апостол Дмитрий. Тот рассказал ему, что работает в службе безопасности британского посольства и занимается охраной резиденции посла Великобритании Найджела Кейси в Москве.

Дмитрий Карпенко — украинский журналист, блогер и общественный деятель. После начала спецоперации он стал открыто сотрудничать с ВСУ и украинскими правоохранителями. В частности, в 2022 году блогер по инициативе МВД страны создал проект, в рамках которого записывал интервью с российскими военнопленными. Также он создал фонд, сутью которого была выплата бойцам ВСУ вознаграждения за каждого взятого в плен российского военнослужащего. В еще одном проекте блогер предлагал военнослужащим ВС РФ рассказать ему секретную информацию.

Затем, по данным ФСБ, Карпенко поручил охраннику собирать сведения о работе посольства Великобритании, его дипломатах и других сотрудниках. С января по май 2026 года Карпенко отправил Апостолу фотографии работников посольства, адреса их проживания, информацию о служебных автомобилях, а также сведения о том, в какие рестораны предпочитают ходить дипломаты. Кроме того, пособник передавал данные о встречах, поездках и другие детали рабочего графика сотрудников посольства, о проводимых в здании диппредставительства мероприятиях и рассказал о работе системы безопасности здания. Доказательства этого силовики нашли в телефоне задержанного: в переписке с блогером охранник отправлял предварительные планы Найджела Кейси на февраль и март, списки жильцов резиденции, а также высказывал желание вступить в ВСУ. Согласно скриншотам переписки, списки сотрудников службы безопасности посольства и фотографии дипломатов Карпенко отправил в Киев.

По словам задержанного, полученную информацию украинские спецслужбы планировали использовать для диверсий и терактов против господина Кейси и других дипломатов.

План предполагал, что в совершении преступлений обвинят Россию и таким образом Великобритания вступит в вооруженный конфликт.

Также Киев рассчитывал за счет диверсий усилить санкционное давление на Москву, а себя обеспечить дополнительными поставками вооружения и военной техники из Лондона.

Комментируя информацию о задержании, в МИД Соединенного Королевства заявили, что знают о произошедшем и изучают имеющуюся информацию. В ФСБ же выразили надежду, что британская разведка не знала о готовившихся терактах, иначе дело «принимает крайне серьезный оборот».

Это не первый раз, когда украинские блогеры участвуют в подготовке терактов в России. В июле ФСБ сообщала о предотвращении атаки беспилотников на объект военно-промышленного комплекса в Подмосковье. Тогда спецслужба обвинила в причастности к организации теракта блогера и музыканта из Украины Альберта Васильева (псевдоним Киевстонер). По данным сотрудников российской спецслужбы, блогер координировал действия исполнителей, снабжал их деньгами и продуктами.

Никита Черненко