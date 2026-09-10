Финские перевозчики потребовали принять меры из-за роста цен на топливо

Группа транспортных компаний Финляндии LiikenneSuomi, куда входят ассоциация транспорта и логистики SKAL, а также объединения автобусных перевозчиков и такси, попросила правительство принять меры из-за резкого роста цен на топливо. Согласно совместному заявлению, стоимость литра дошла до более чем €2,50.

Перевозчики подсчитали, что всего за шесть месяцев цена дизеля выросла более чем на 50 центов за литр, указано на сайте SKAL. Грузовые компании могут понести дополнительные расходы до €480 млн в год. Рост издержек отразится также на строительстве, торговле и промышленности, что приведет к увеличению потребительских цен.

Организации предлагают снизить обязательную долю биотоплива с 19,5% до 9,5%. По их расчетам, это позволит уменьшить цену дизеля на 10–15 центов за литр и одновременно увеличить налоговые поступления более чем на €50 млн в год. Еще одним возможным решением называют снижение топливного налога.

Сегодня ноябрьский фьючерс на нефть Brent превысил $102 за баррель впервые с 22 мая. Так энергоноситель реагирует на эскалацию конфликта между США и Ираном. При этом в июле, когда Brent опускалась с апрельского пика в $120 за баррель до $70 за баррель, цены на топливо в Финляндии все равно оставались выше €2 за литр. Среди причин опрошенные финским Iltalehti эксперты называли проблемы с мировыми нефтеперерабатывающими мощностями, в том числе из-за роста напряженности на Ближнем Востоке и ударов по российским НПЗ.

Кроме того, на увеличение цен тогда влиял традиционно возросший спрос на топливо летом. Отдельное внимание собеседники Iltalehti обращали на закрытие сети Teboil в Финляндии в 2025 году. На АЗС, которые ранее конкурировали с Teboil, цены на бензин и дизель стали на 2,5 цента за литр больше, чем на остальных заправках в стране.