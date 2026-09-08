Что-то с памятью его стало

Как стало известно “Ъ”, девять лет и десять месяцев лишения свободы запросил прокурор для обвиняемого в особо крупной растрате бывшего управляющего директора по инвестиционной деятельности АО «Роснано» Андрея Кушнарева. По версии следствия, вместе с находящимся в международном розыске другим экс-руководителем АО «Роснано» Юрием Удальцовым он похитил более 7,5 млрд руб., выделенных на реализацию проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрею Кушнареву грозит почти десять лет заключения

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы Андрею Кушнареву грозит почти десять лет заключения

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

В Гагаринском райсуде Москвы прошли прения по уголовному делу обвиняемого в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) бывшего топ-менеджера «Роснано» Андрея Кушнарева, который одновременно являлся гендиректором ООО «Крокус Наноэлектроника» («дочка» госкорпорации). Назвав вину подсудимого доказанной, прокурор запросил для него практически максимальное наказание — девять лет и десять месяцев из десяти максимальных по этой статье УК РФ.

По версии следствия, преступление Андрей Кушнарев совершил в период с апреля 2013 по март 2021 года совместно с находящимся в международном розыске экс-заместителем председателя правления «Роснано» Юрием Удальцовым и неустановленными лицами.

Уголовное дело в отношении них было возбуждено следственным департаментом МВД 3 сентября 2024 года. Через три недели после этого Андрея Кушнарева задержали. По ходатайству следствия Мещанский суд столицы отправил имевшего вид на жительство в ОАЭ фигуранта в СИЗО. Изначально ему инкриминировалось мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но ближе к окончанию расследования деяние было переквалифицировано на растрату.

Его предполагаемый сообщник Удальцов уехал из России в Германию еще в июле 2015 года, когда перед ним замаячила перспектива быть привлеченным к уголовной ответственности — правда, совсем по другим делам.

Андрей Кушнарев работал управляющим директором по инвестиционной деятельности «Роснано» с мая 2013 по март 2021 года. Параллельно (с 8 апреля 2019 года по 25 июля 2022 года) он являлся гендиректором «дочки» госкорпорации ООО «Крокус Наноэлектроника». Последняя была основана «Роснано» совместно с французской компанией Crocus Technology в 2011 году. Совместное предприятие должно было построить в России завод по производству энергонезависимых чипов памяти (MRAM), которые используются в микроконтроллерах и микросхемах.

В общей сложности в проект было вложено почти 12 млрд руб., 7,5 млрд руб. из которых, по версии МВД, оказались похищены, а само производство так и не было запущено.

Как полагает следствие, фигуранты «не имели намерения обеспечить развитие новых производств в сфере нанотехнологий и достоверно знали, что возглавляемая Кушнаревым компания фактически не сможет реализовать указанный проект».

В пресс-службе «Роснано» “Ъ” заявили, что госкорпорация участвует в деле как потерпевшая сторона и гражданский истец и последовательно отстаивает свою позицию по вопросу возмещения ущерба. «Для нас принципиально, чтобы обстоятельства реализации проекта Crocus получили надлежащую правовую оценку»,— добавили в «Роснано».

Параллельно с расследованием уголовного дела в Арбитражном суде Москвы рассматривался иск нового топ-менеджмента «Роснано» о взыскании убытков в размере 11,9 млрд руб. с бывших руководителей корпорации, имевших отношение к провалившемуся проекту. Ответчиками по нему выступали 13 человек, включая Андрея Кушнарева и Юрия Удальцова, а также бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса (возглавлял корпорацию с 2008 по 2020 год, ни в одном из расследуемых уголовных дел процессуального статуса не имеет). Как уже сообщал “Ъ”, в середине июля 2026 года иск был удовлетворен частично.

В мае нынешнего года в том же Гагаринском суде начался заочный процесс над Юрием Удальцовым, но пока совсем по другому делу.

Он обвиняется в хищении 6,7 млрд руб. при создании так называемого планшета Чубайса — гибкого гаджета для российских школьников, также не запущенного в серию. Из трех фигурантов этого расследования один уже осужден: 26 апреля 2026 года Гагаринский суд столицы приговорил не признавшего своей вины гендиректора компании «Пластик Лоджик» («дочка» «Роснано») Бориса Галкина к девяти годам лишения свободы.

Сейчас под следствием и судом находится еще целый ряд других бывших топ-менеджеров госкорпорации. В «Роснано» ущерб от проектов прежних руководителей, многие из которых находятся в международном розыске, оценивали в разные суммы, называлась и цифра более 200 млрд руб.

Олег Рубникович