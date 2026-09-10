Песков: в Черном море открыт «ящик Пандоры»

Россия не была инициатором ударов по судам в Черном море, утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Украина «открыла ящик Пандоры» атаками на мирные объекты.

«Я хочу напомнить вам заявление президента Путина, который сказал, что мы не наносили ударов. Лишь после того, как украинцы стали наносить удары по объектам нашей мирной инфраструктуры, по экономическим объектам. Тогда они открыли ящик Пандоры»,— сказал господин Песков на брифинге.

Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по судам с грузом для ВСУ в Черном море. МИД Азербайджана сообщал, что 9 сентября беспилотники атаковали иностранное грузовое судно TEDY. Погибли двое граждан Азербайджана, еще двое были ранены. Их доставили в больницу в украинском Черноморске.