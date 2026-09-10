В Краснодаре суд установил ответственность Samsung за товар параллельного импорта
Коллегия по гражданским делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции вынесла решение в споре между Samsung Electronics Rus и жителем Краснодара Артемом Косенко. Господин Косенко требовал компенсацию за приобретенный им некачественный смартфон. Российское представительство Samsung отказалось признать заводской брак и сослалось на то, что смартфон, предназначенный для продажи на рынке другой страны, был ввезен в РФ в рамках параллельного импорта. Кассация встала на сторону покупателя, сообщает пресс-служба суда.
Летом 2024 года Артем Косенко приобрел в магазине электроники смартфон Samsung стоимостью 98 тыс. руб. и в течение 15 дней обнаружил производственный дефект — периодическое исчезновение звука. Покупатель направил претензию Samsung Electronics Rus — официальному представителю производителя, но получил отказ в обмене товара. Тогда житель Краснодара обратился в суд; экспертиза установила, что неисправность возникла до передачи смартфона покупателю. На этом основании суд первой инстанции взыскал в пользу потребителя стоимость смартфона, убытки, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф — всего 370 тыс. руб.
Подразделение Samsung обжаловало решение в двух инстанциях, однако в итоге суд признал правоту Артема Косенко.
Параллельный импорт сам по себе не должен служить основанием для отказа в гарантийных требованиях: закон о защите прав потребителей запрещает ставить их удовлетворение в зависимость от условий, не связанных с недостатком товара. Поэтому для Samsung Electronics Rus ключевым оказался не маршрут ввоза смартфона, а вопрос о производственном характере неисправности.
Практическое следствие такой конструкции — при выявлении недостатка в пределах гарантийного срока именно дилеру необходимо доказывать, что он возник не по производственным причинам. Это не означает автоматической ответственности за любой ввезенный без согласия правообладателя товар: спор по-прежнему зависит от подтверждения самого недостатка и его происхождения.