Эпизоды разошлись по дорогам

Троим обвиняемым по делу о хищении 152,8 млн руб. у АО «Башкиравтодор» удалось незначительно изменить приговор Кировского райсуда Уфы, который полгода назад приговорил гендиректора компании Ильдара Юланова к девяти, а главного инженера ООО «Баштранслогистик» Рината Мардисламова — к четырем годам колонии общего режима. Учредитель ООО «Киви» Ирек Шарипов тогда получил 15,5 года колонии строгого режима, так как его признали еще и виновным в передаче взятки. Вчера Верховный суд Башкирии, рассмотрев апелляционные жалобы, ограничился небольшим уменьшением сроков двоим фигурантам.

Ильдар Юланов (справа) проведет в колонии чуть меньше девяти лет

Фото: Идэль Гумеров Ильдар Юланов (справа) проведет в колонии чуть меньше девяти лет

По версии государственного обвинения, в 2021-м и 2022 годах гендиректор «Башкиравтодора» Ильдар Юланов, учредитель «Киви» Ирек Шарипов и главный инженер «Баштранслогистик» Ринат Мардисламов по подложным товарно-транспортным накладным похитили около 152,8 млн руб., выделенных из бюджета для реконструкции трассы Бирск — Тастуба — Сатка в Караидельском районе и улицы Пугачева в Уфе.

В числе фигурантов дела ранее был Ришат Самматов, компаньон Ирека Шарипова, согласившийся на сотрудничество со следствием. В ноябре 2024 года он был приговорен к четырем годам колонии.

Кроме того, Иреку Шарипову вменялась дача 5 млн руб. взятки ныне покойному министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александру Клебанову в обмен на обещание, что именно «Киви» будет в первую очередь получать выплаты по долгам «Башкиравтодора». Также гособвинение настаивало на вине владельца «Киви» в отмывании похищенных средств под видом инвестиций в фирму «Родной дом».

В сентябре прошлого года Кировский райсуд Уфы приговорил Ильдара Юланова к девяти годам лишения и 1 млн руб. штрафа, а Рината Мардисламова — к четырем годам колонии общего режима. Самое суровое наказание понес учредитель «Киви» Ирек Шарипов — два эпизода мошенничества и взятку суд оценил в 15,5 года колонии строгого режима и 101 млн руб. штрафа. Тем не менее, по обвинению в отмывании похищенного его оправдали. Кроме того, Ильдару Юланову и Иреку Шарипову суд на три года и восемь лет соответственно запретил занимать руководящие посты.

С решением Кировского райсуда не согласились как осужденные, так и прокуратура. Частично признавший вину Ильдар Юланов вместе со своими адвокатами Анатолием Тимощенковым и Расимом Гарифуллиным в апелляционной жалобе доказывал: из всей суммы похищенного он получил лишь 1,21 млн руб. в виде часов Rolex, да и этот ущерб осужденный возместил, а также оплатил 1 млн руб. штрафа. По мнению защитников, суд первой инстанции неверно квалифицировал дело, посчитав вывод средств с двух строительных объектов двумя эпизодами хищения, тогда как, доказывали адвокаты, имело место одно длящееся преступление.

Ринат Мардисламов и его адвокат Руслан Шамсиев вчера настаивали на чрезмерной суровости наказания, отмечая, что главный инженер «Баштранслогистик» лишь исполнял поручения руководителей «Киви», оформляя подложные путевые листы. Также господин Шамсиев представил суду медицинские справки, свидетельствующие о заболеваниях подзащитного.

Ирек Шарипов вовсе отрицал вину в содеянном, заявляя, что все обвинение строится лишь на показаниях Ришата Самматова, у которого будто был мотив оговорить своего руководителя. Адвокат Дмитрий Колесник утверждал, что именно господин Самматов фактически руководил «Киви», тогда как его подзащитный не имел отношения к сделкам с «Башкиравтодором». «Мы вернемся не в 37-й год, когда обвинения строились на доносах, а во времена инквизиции»,— предостерегал господин Колесник.

Напротив, представитель прокуратуры Башкирии Федор Никифоров посчитал приговор Иреку Шарипову слишком мягким, не согласившись с его оправданием по обвинению в легализации похищенных средств. Также он попытался оспорить отказ Кировского райсуда взыскивать ущерб, нанесенный обвиняемыми «Башкиравтодору». Представительница госпредприятия на апелляционном заседании предложила оставить вопрос об ущербе на усмотрение суда.

Коллегия Верховного суда Башкирии сократила срок наказания Ильдара Юланова и Ирека Шарипова на два месяца — до восьми лет и 10 месяцев и до 15 лет и четырех месяцев соответственно. На два год скостили им и запрет на госслужбу. Экс-главе «Башкиравтодора» сумму штрафа уменьшили на 50 тыс. руб., учредителю «Киви» — на 5 млн руб. Жалоба защиты Рината Мардисламова и апелляционное представление прокуратуры остались без удовлетворения.

Идэль Гумеров