Спикер воронежской облдумы Матузов поднялся в общероссийском медиарейтинге

Председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов занял девятое место в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов Российской Федерации в августе 2026 года. Он стал единственным представителем региональных парламентов Черноземья, оказавшимся в топ-10 рейтинга. Медиаиндекс (показатель качественного состояния информационного поля в СМИ) господина Матузова составил 4 030,3. Рейтинг подготовила независимая российская исследовательская компания «Медиалогия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Черноземье», по итогам предыдущего месяца Юрий Матузов занимал в медиарейтинге десятое место с результатом 3 743,9. Тогда спикер воронежской облдумы также стал единственным представителем макрорегиона в топ-10.

Вторым в Черноземье и 25-м по РФ в августе стал председатель тамбовской облдумы Евгений Матушкин. Он набрал 1 619,6 балла и потерял за месяц сразу 12 позиций.

облдумы Евгений Матушкин. Он набрал 1 619,6 балла и потерял за месяц сразу 12 позиций. Глава липецкого облсовета Владимир Сериков занял 35-е место с медиаиндексом 1 285,1. Он потерял еще одну строчку после двух в предыдущем месяце.

облсовета Владимир Сериков занял 35-е место с медиаиндексом 1 285,1. Он потерял еще одну строчку после двух в предыдущем месяце. Председатель белгородской облдумы Юрий Клепиков за месяц отыграл шесть позиций и поднялся на 51-е место с результатом 541,9 балла. В результате он опередил спикера орловского облсовета Леонида Музалевского, который стал 52-м. Из-за медиаиндекса 533,3 господин Музалевский опустился сразу на 16 строчек.

облдумы Юрий Клепиков за месяц отыграл шесть позиций и поднялся на 51-е место с результатом 541,9 балла. В результате он опередил спикера облсовета Леонида Музалевского, который стал 52-м. Из-за медиаиндекса 533,3 господин Музалевский опустился сразу на 16 строчек. Последним в медиарейтинге из глав законодательных органов субъектов Черноземья, как и в предыдущем месяце, стал глава курской облдумы Николай Жеребилов. Его результат составил 318,2. Это позволило ему подняться на 11 позиций и занять 62-ю строчку.

На этой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что мэр Белгорода Валентин Демидов в августе вновь занял первое место в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов Центрального федерального округа (ЦФО). Глава Воронежа Сергей Петрин стал в рейтинге третьим.

Денис Данилов