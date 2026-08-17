Спикер воронежской облдумы Юрий Матузов вошел в десятку медиарейтинга в июле

Председатель воронежской облдумы Юрий Матузов занял десятое место в общероссийском медиарейтинге глав региональных парламентов в июле 2026 года с медиаиндексом 3 743,9 (показатель качественного состояния информационного поля в СМИ). Господин Матузов поднялся на две строчки и стал единственным главой регпарламента из макрорегиона в топ-10 списка. Рейтинг предоставила независимая российская исследовательская компания в области СМИ «Медиалогия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Матузов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Юрий Матузов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В двадцатке медиарейтинга оказался председатель тамбовской облдумы Евгений Матушкин, заняв в нем 13-е место с медиаиндексом 3 005,1 и поднявшись на три строчки. Оставшиеся главы регпарламентов макрорегиона не попали в топ-20 списка.

Глава липецкого облсовета Владимир Сериков занял 34-е место с медиаиндексом 1 318,2, опустившись на две строчки. Спикер орловского облсовета Леонид Музалевский оказался на 36-м месте, поднявшись на 15 строчек. Его медиаиндекс составил 1 272,9.

Спикер белгородской облдумы Юрий Клепиков ухудшил свое положение на семь строчек, заняв 57-е место с медиаиндексом 579,4. Ниже всех в рейтинге из глав регпарламентов Черноземья оказался глава курской облдумы Николай Жеребилов — на 72-м месте, поднявшись при этом на шесть позиций. Медиаиндекс господина Жеребилова составил 244.

Общероссийский рейтинг возглавляет председатель заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский с медиаиндексом 20 772,7. На втором месте — глава регпарламента Крыма Владимир Константинов (20 644,7), а на третьем — председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина (17 653). Рейтинг построен на основе анализа 111 тыс. российских СМИ за июль 2026 года.

В начале года «Ъ-Черноземье» сообщал, что ни один из председателей законодательных собраний шести регионов Черноземья не вошел в первую двадцатку общероссийского рейтинга глав регпарламентов «Медиалогии» по итогам 2025 года.

Егор Якимов