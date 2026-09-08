Мэры Белгорода и Воронежа лидируют в медиарейтинге по Черноземью и ЦФО

Мэр Белгорода Валентин Демидов вновь занял первое место в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов Центрального федерального округа (ЦФО) за август 2026 года. Медиаиндекс господина Демидова составил 5 926,5, а отрыв от второй строчки — более 740 баллов. Рейтинг подготовила независимая российская исследовательская компания «Медиалогия». Отмечается, что СМИ, в частности, сообщали о посещении Валентином Демидовым мест чрезвычайных происшествий после массовой атаки БПЛА и пунктов временного размещения для жителей пострадавших домов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Белгорода Валентин Демидов

Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Мэр Белгорода Валентин Демидов

Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

Как и месяцем ранее, глава Воронежа Сергей Петрин занял в рейтинге третье место с результатом 4 590,6 балла. СМИ ссылались на него, рассказывая о ходе реализации проекта метробуса. Также господин Петрин информировал об открытии нового подземного перехода на улице Остужева и отключениях холодной воды.

Мэр Курска Евгений Маслов по итогам августа оказался на седьмой строчке медиарейтинга ЦФО (3 166,1 балла), уступив одну позицию. Сразу на семь строчек в рейтинге опустился глава Липецка Михаил Щербаков, ставший девятым (2 903 балла). Следом, на десятом месте, расположился мэр Тамбова Максим Косенков (2 531 балл). А глава администрации Орла Юрий Парахин, уступив еще одну строчку, стал 17-м (849,2 балла).

Отдельно в «Медиалогии» отметили, что самое значительное перемещение в рейтинге было зафиксировано у председателя городской думы Воронежа Андрея Дьяченко, который занял 11-е место по ЦФО, поднявшись сразу на девять строчек.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что председатель воронежской облдумы Юрий Матузов занял десятое место в общероссийском медиарейтинге глав региональных парламентов в июле 2026 года.

Денис Данилов