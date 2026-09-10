McDonald's на Украине сокращает меню из-за задержек с поставками продуктов

Сеть ресторанов McDonald's на Украине убрала несколько блюд из меню. В компании пояснили, что сократили меню из-за проблем с поставками продуктов. В сети уточнили, что меню может отличаться в разных точках сети.

«Из-за частых и продолжительных воздушных тревог мы сталкиваемся с задержками поставок продуктов в наши рестораны. Чтобы обеспечить стабильное наличие наиболее популярных блюд, часть ресторанов временно переходит на сокращенное меню»,— заявила пресс-служба McDonald's в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

McDonald's на прошлой неделе сообщил о проблемах с поставками продуктов на Украине. Из-за этого оказались недоступны некоторые позиции в меню ресторанов этой сети в стране. В McDonald's заверили, что работают с логистическим партнером над обеспечением стабильных поставок продуктов. В ООН предупреждали, что военные конфликты на Украине и Ближнем Востоке ведут к перебоям поставок и, как следствие, повышению цен.